Alessandro Gassmann e Maurizio De Giovanni, selfie de I Bastardi di Pizzofalcone: Nuove cose insieme

A cura di Pierluigi Frattasi

Selfie e abbracci tra lo Maurizio De Giovanni e l'attore Alessandro Gassmann. Lo scrittore napoletano pubblica una foto dove compare assieme al protagonista de I Bastardi di Pizzofalcone e commenta: "Immaginando nuove storie". Una frase che fa sognare milioni di fan della saga poliziesca, ambientata a Napoli, in queste settimane in Tv su Rai Uno con la terza stagione. Proprio stasera andrà in onda, alle 21,30, il quarto episodio della terza stagione, intitolato "Le Nozze", che vedrà la new entry Elsa Martini. E c'è già chi si chiede come sarà la quarta stagione. Le riprese della terza, infatti, sono state fatte a Napoli. Tante le location scelte per la serie ispirata agli omonimi romanzi di Maurizio de Giovanni, e acclamata a più riprese come una delle migliori fiction italiane degli ultimi anni.

Tra i luoghi di Napoli scelti come set per I Bastardi di Pizzofalcone, Palazzo Carafa di Santa Severina, dove è stato ricreato l'immaginario commissariato di Pizzofalcone, il Centro Direzionale, che nella serie ospita gli uffici di Piras, Largo Sellaria dove si trova l'abitazione di Lojacono, Villa Gallotti a Posillipo, l'abitazione di Piras, la Certosa di San Martino. Altre location dove sono state girate le scene comprendono: Quartieri Spagnoli; Piazza San Domenico Maggiore;Via Nilo;San Gregorio Armeno e San Biagio dei Librai;Piazza del Plebiscito e Piazza Trieste e Trento;Piazza del Gesù Nuovo;Palazzo dello Spagnolo;Chiesa di Sant'Eligio Maggiore;Santa Lucia e Pallonetto;Porta Capuana;Galleria Umberto IPalazzo Serra di Cassano;Galleria Borbonica;Via Chiaia;Porta San Gennaro.

Molto ricco il cast, con l'ispettore Giuseppe Lojacono (Alessandro Gassman), Laura Piras (Carolina Crescentini), il vice-questore Luigi Palma (Massimiliano Gallo), Ottavia Calabrese (Tosca D'Aquino), Giorgio Pisanelli (Gianfelice Imparato), Marco Aragona (Antonio Folletto), Alessandra "Alex" Di Nardo (Simona Tabasco) e Francesco Romano (Gennaro Silvestro). L'indagine di questa sera si concentra sulla bomba che ha colpito la squadra dei poliziotti all'inizio della serie. Le nozze a cui fa riferimento il titolo della puntata fanno riferimento al matrimonio tra Francesca Valletta e Giovanni Pesacane, che dovrebbe suggellare la tregua tra le due famiglie criminali in lotta tra loro per il territorio. Ma non tutto andrà come previsto.