Mattarella domani a Napoli e Procida, strade bloccate anche a Posillipo. Il piano traffico Il Capo dello Stato in visita per Procida Capitale della Cultura Italiana 2022. Sarà sull’isola e poi a Napoli, da dove dovrebbe ripartire domenica.

A cura di Pierluigi Frattasi

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella domani, sabato 9 aprile 2022, sarà a Napoli per inaugurare Procida Capitale della Cultura Italiana 2022. Il Capo dello Stato arriverà sull'isola in elicottero, ma è previsto anche un suo rientro a Napoli, dove potrebbe trattenersi per la notte a Villa Rosebery, a Posillipo. Dopo la cerimonia a Procida, l'elicottero presidenziale potrebbe atterrare all'eliporto del Parco Virgiliano, già utilizzato anche in occasione della visita di Papa Francesco a Napoli nel 2019, per recarsi poi nella villa di Posillipo, in via Ferdinando Russo, e ripartire il giorno dopo. La Questura di Napoli, per l'occasione, ha previsto un percorso blindato tra Chiaia e Posillipo per il passaggio del corteo presidenziale, che interesserà diverse strade: via Tito Lucrezio Caro, Ferdinando Russo, viale Virgilio.

Mattarella a Napoli il 9 aprile, il piano traffico

Il Comune di Napoli, su disposizione della Questura, ha disposto un percorso protetto con diversi dispositivi di traffico alcune strade della città, nei quartieri di Chiaia e Posillipo, per motivi di ordine e sicurezza, che saranno in vigore dalle 12 di sabato 9 aprile, fino a domenica 10 aprile. Ecco il piano traffico:

Istituire il divieto di divieto di sosta con rimozione coatta, nonché il divieto di fermata con sospensione dei parcheggi riservati ed a pagamento:

dalle ore 00.01 di sabato 9 aprile 2022 e fino a cessate esigenze di domenica 10 aprile 2022, in via Ferdinando Russo, su ambo i lati della strada; dalle ore 12.00 di sabato 9 aprile 2022 e fino a cessate esigenze dello stesso giorno:

in viale Virgilio, area antistante l'ingresso principale del parco Virgiliano; via Tito Lucrezio Caro;

area uscita secondaria parco Virgiliano; area di intersezione con viale Virgiliano.

La visita a Procida

Il Presidente della Repubblica arriverà in elicottero a Procida e andrà al borgo della Corricella. Qui incontrerà gli studenti e i docenti delle scuole dell'"Isola di Arturo". Alcuni pasticcieri locali gli offriranno le famose lingue al limone e alla crema, tipiche della tradizione culinaria isolana. Quindi si recherà a Terra Murata , dove è stato anche allestito il Museo del Parco Archeologico di Vivara, intitolato a Sebastiano Tusa e gestito dal direttore Nicola Scotto di Carlo. A Terra Murata Mattarella incontrerà i ragazzi dei Misteri che preparano i carri per la processione del Venerdì Santo, Maddalena Costagliola di Polidoro, una delle ultime ricamatrici d'oro, e le Graziella del 2020 e 21. Il Capo dello Stato terrà poi il suo discorso nella chiesa di Santa Margherita Nuova. Qui riceverà in omaggio dall'architetto Rosalba Iodice un libro sul restauro. Il 18enne campano Giovanni D'Antonio, miglior studente di filosofia d'Europa, leggerà una relazione, accompagnata dalla musica di Osvaldo Di Dio. Alla cerimonia saranno presenti il sindaco di Procida, Raimondo Ambrosino, il governatore Vincenzo De Luca, il direttore del comitato promotore di Procida Capitale Agostino Riitano, il presidente della Camera Roberto Fico, il ministro dei beni Culturali Dario Franceschini.