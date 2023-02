Massimo Troisi, festa per i suoi 70 anni: cittadinanza onoraria per Maria Grazia Cucinotta A San Giorgio a Cremano quattro giorni di eventi per ricordare Massimo Troisi che avrebbe compiuto 70 anni il 19 febbraio. Il programma completo.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Massimo Troisi avrebbe compiuto 70 anni il prossimo 19 febbraio: ma non mancheranno i festeggiamenti per ricordarlo, in particolare a San Giorgio a Cremano che per l'occasione conferirà la cittadinanza onoraria a Maria Grazia Cucinotta, indimenticata interprete assieme a Troisi del film "Il Postino" di Michael Radford, nel quale interpretava Beatrice Russo, la ragazza di cui s'innamora proprio Troisi/Mario Ruoppolo. Lo ha annunciato il comune di San Giorgio a Cremano stesso, che ha pubblicato anche il programma degli eventi che si realizzeranno tra il 17 ed il 20 febbraio in città.

Il programma degli eventi

Questo il programma come comunicato dal comune di San Giorgio a Cremano. Eventi che saranno tutti, spiegano dall'amministrazione comunale, gratuiti e ad ingresso libero. Sarà anche possibile visitare “Casa Massimo Troisi”, con gli oggetti a lui appartenuti e messi a disposizione dal fratello Luigi in Villa Bruno, nel cuore della cittadina vesuviana: