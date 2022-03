Da oggi a Napoli si potrà seguire su una mappa online la manutenzione delle aree verdi Manutenzione delle aree verdi, una mappa online fornisce il report in tempo reale delle operazioni effettuate dal Comune su tutto il territorio cittadino.

A Napoli uno dei problemi della manutenzione delle aree verdi e sapere quando e dove viene effettuata. Da oggi le operazioni di manutenzione ordinaria saranno comunicate in tempo reale e georeferenziate attraverso Google Maps, sul sito dell'Amministrazione comunale partenopea.

La mappa, già attiva, fornisce il report in tempo reale delle operazioni effettuate dalle squadre dai tecnici dell'hub di Soccavo, dai soci della Cooperativa 25 giugno (entrambi presenti sul territorio dal lunedì al venerdì) e dalla cooperativa Primavera 3 (che mette a disposizione della città 10 squadre ogni sabato): per ciascuna manutenzione è riferita la squadra che le ha effettuate, quattro fotografie dell'intervento e il link alla scheda di manutenzione terminata.

Le municipalità, in capo alle quali è iscritto il compito manutentivo, rivestono nel processo il ruolo di Punto Ordinante e presidiano il necessario coordinamento tra le squadre al lavoro, l'Asia (per il prelievo degli sfalci ed eventualmente del rifiuto indifferenziato) e la Polizia Locale laddove si renda necessario il pattugliamento per garantire la sicurezza dei lavoratori che operano sul ciglio stradale.

