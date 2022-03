Maltratta e minaccia la mamma per avere i soldi, lei fa arrestare il figlio a Soccavo L’episodio stanotte in via Menenio Agrippa. L’uomo è stato arrestato per estorsione e maltrattamenti contro la donna.

A cura di Pierluigi Frattasi

Maltrattamenti e minacce alla mamma per avere i soldi. Ma lei ha fatto arrestare il figlio, stanca e devastata dai continui soprusi. È accaduto stanotte, in via Menenio Agrippa, a Soccavo, quartiere nell'area occidentale di Napoli. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Bagnoli insieme a quelli della stazione Posillipo, allertati dal 112. A chiedere aiuto era stata la madre. La donna, secondo le prime ricostruzioni, che era stata minacciata più volte in passato, intimorita dalle urla del figlio, non lo aveva fatto entrare in casa. L’uomo, un 41enne del posto già noto alle forze dell’ordine, era probabilmente ubriaco e voleva da sua madre dei soldi. Alla fine grazie all'intervento dei militari dell'Arma è stato arrestato per estorsione e maltrattamenti.

I Carabinieri, dopo la segnalazione ricevuta, quando sono arrivati sul posto, hanno subito parlato con la vittima. Il figlio, dopo le prime minacce, che non avevano sortito l'effetto sperato, si era appena allontanato dall'abitazione della donna. Dopo un paio d'ore, però, poco dopo mezzanotte, l'uomo è tornato a bussare alle porte della mamma. Quest'ultima ha chiesto un’altra volta aiuto ai Carabinieri. Questa volta il 41enne non è riuscito a far perdere le proprie tracce e quando i militari hanno raggiunto l’abitazione era ancora lì. A questo punto è stato bloccato e, quindi, arrestato. Adesso è in attesa di giudizio e dovrà rispondere di estorsione e maltrattamenti. Sempre nelle stesse ore, nel vicino quartiere di Pianura, è stato arrestato dai carabinieri un altro uomo per minacce di morte alla ex compagna.