Maltempo a Napoli, crollano pietre da palazzo a Fuorigrotta: transenne in via Marino L’episodio è avvenuto in via Giambattista Marino. La NapoliServizi ha transennato parte di strada.

A cura di Pierluigi Frattasi

Crollano pietre da un palazzo a Fuorigrotta a causa del forte vento legato al maltempo che si è abbattuto su Napoli in queste ore. È accaduto questa mattina, attorno a mezzogiorno. Sul posto sono arrivate le squadre della NapoliServizi, che hanno messo in sicurezza lo stabile e transennato l'area, su disposizione della Protezione Civile Comunale. L'episodio è avvenuto in via Giambattista Marino, nel quartiere occidentale del capoluogo.

Il dissesto si è verificato all'interno di un complesso di palazzine popolari di proprietà del Comune di Napoli. L'area transennata è stata la parte antistante la caduta dei calcinacci, ma non ci sono stati problemi per la viabilità e le auto possono passare tranquillamente. L'intervento di messa in sicurezza è stato conseguente alle problematiche del forte vento, che ha causato la caduta di calcinacci dal fabbricato.

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per venti forti da nord-nord-est e mare agitato, soprattutto lungo le coste esposte, in vigore dalle 23.59 di ieri, sabato 16 aprile, fino alle 12 di lunedì 18 aprile, quindi per l'intera giornata della Domenica di Pasqua e per la mattina del Lunedì in Albis.

Sempre a causa del maltempo, la Chiesa dell'Assunta a Quadrelle, in Irpinia, stanotte, è stata completamente scoperchiata dalle forti raffiche. Il tetto è volato via, mentre le due campane ottocentesche sono rimaste appese. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno lavorato 5 ore, per la messa in sicurezza.