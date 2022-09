Maltempo a Napoli, cede l’impalcatura di Palazzo Cellamare a Chiaia Nella serata di ieri si è verificato il cedimento di una parte dell’impalcatura montata su Palazzo Cellamare in via Chiaia.

Forte vento e maltempo, cedimento di impalcature a Napoli. Nella serata di ieri si è verificato il cedimento di una parte di struttura montata su Palazzo Cellamare, storico stabile sulla via Chiaia, a ridosso di un noto cinema napoletano. Il ponteggio è interno all'area privata dello stabile.

Spiega una nota del Comune di Napoli:

La Protezione civile ed i vigili del fuoco sono intervenuti ed stata interdetta l'area. La Polizia locale presidia i luoghi, mentre la ditta è al lavoro per l'intervento di messa in sicurezza.

Palazzo Cellamare un illustre palazzo nobiliare di Napoli edificato dai Carafa nella prima parte del Seicento, ha avuto una storia lunga e travagliata: ha ospitato fra gli altri Giacomo Casanova, Caravaggio, Torquato Tasso e il matematico napoletano Renato Caccioppoli che proprio in quello stabile si tolse la vita negli anni Cinquanta.

È la seconda volta in pochi giorni che c'è bisogno di un intervento d'urgenza per danni a impalcature. Era accaduto anche a quelle all'esterno della Galleria Vittoria di Napoli, lato via Chiatamone In quel caso i danni però erano stati causati da una automobile che nottetempo aveva centrato in pieno i pali reggenti.