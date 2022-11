Lutto a Pompei per la morte di Pietro Caputo, ucciso a 21 anni da una fuga di monossido di carbonio Il giovane, originario del Napoletano, è morto ieri a Segrate, nel Milanese, a causa di una fuga di monossido di carbonio dalla caldaia nella sua camera; grave l’amico Francesco.

A cura di Valerio Papadia

Sono ore di lutto, a Pompei, nella provincia di Napoli, per la morte di Pietro Caputo, il giovane di 21 anni che ieri, mercoledì 9 novembre, è stato ucciso da una fuga di monossido di carbonio nella stanza del residence in cui viveva da pochi giorni a Segrate, nel Milanese. Insieme alla comunità di Pompei, anche quella di Torre Annunziata prega invece per le sorti di Francesco, 24 anni, ricoverato in ospedali in gravi condizioni.

Il cordoglio per la morte di Pietro Caputo

A Pompei, che Pietro, come detto, aveva lasciato da pochi giorni per cercare una opportunità di lavoro a Milano insieme a Francesco, tante sono le persone che ora ricordano il 21enne. La scuola calcio che aveva frequentato da bambino, ad esempio, sui social ha scritto: "È andato via il nostro super portiere 2001. Positivo, educato, sorridente. Per un cattivo funzionamento di una caldaia, da Milano arriva la notizia peggiore. Pietro Caputo… un Azzurro è per sempre".

Molto più lungo e articolato, invece, il ricordo di Pietro Caputo che ha fornito don Ivan Licinio, vice rettore del noto Santuario della Beata Vergine Maria e del Santo Rosario di Pompei, che su Facebook ha scritto:

Leggi anche Luigi Izzo ucciso a pugnalate a 38 anni per una lite nella notte a Castel Volturno