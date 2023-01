Lutto a Napoli, Nunzia, malata di tumore, muore a 27 anni dopo aver partorito: dolore ai funerali La neonata sta bene. La giovane mamma lascia anche un’altra bimba di 4 anni e mezzo. Famiglia e quartiere distrutti dal dolore. Lacrime ai funerali.

A cura di Pierluigi Frattasi

Lutto a Napoli per la scomparsa di Nunzia, morta ad appena 27 anni, 6 giorni dopo aver partorito la sua bambina. La donna aveva scoperto, purtroppo, di essere malata di tumore durante la gravidanza. La neonata ora sta bene. Nunzia lascia anche un'altra bambina di 4 anni e mezzo e il marito Antonio. Un dolore immenso ha colpito il quartiere di Miano, nell'area nord della città. Ieri si sono svolti i funerali di Nunzia, tra lacrime e commozione, nella Parrocchia di Santa Maria, in piazza Marianella, come riporta Internapoli.

La mamma coraggio scomparsa poco dopo il parto

Una storia straziante quella della giovane mamma coraggio che ha scosso e commosso tutta la comunità a Napoli. Distrutta dal dolore la famiglia. Tantissimi i messaggi di solidarietà e vicinanza che stanno arrivando in queste ore, anche sui social, per la terribile e prematura perdita. “Sto male e non voglio crederci – scrive un utente – Tu che mi trattavi come fossi uno di famiglia sapendo il legame che ho con tuo marito che per me è un fratello. Che dio possa tenerti per mano e far in modo di farti stare vicino alle tue principesse con l’anima. Tu che sei la nostra famiglia, tu che sei sempre stata il nostro pilastro, te ne sei andata. Cresceremo le tue figlie proprio come facevi e volevi tu”.

“Non ci posso credere ancora. – si legge in un altro commento – Mi si è ghiacciato il cuore stamattina. Ora restano solo i ricordi: i nostri pomeriggi trascorsi insieme, amica mia. Non ci sono parole. Dai tanta forza alla tua mamma e alle tue principesse”. E, ancora, “Non si può credere…ci siamo sentite per gli auguri della nuova arrivata e adesso ti dobbiamo dire addio ti vorrò sempre bene, resterai sempre nei nostri cuori e di chi ti ha conosciuto R.i.p amica mia”. “Che brutta notizia ..riposa in pace spero che da lassù possa guardare le tue figlie e dare forza hai tuoi genitori. Non ci posso pensare Riposa in pace amica mia”.