Lungomare, poliziotti inseguono ragazzi in scooter. Li fermano e uno di loro insulta gli agenti Fuga dai poliziotti: due ragazzini in scooter scappati in zona Lungomare e ‘agganciati’ in piazzetta Nazario Sauro.

Da tempo il lungomare di Napoli, pur interessato da vivaci discussioni sulla sua riqualificazione urbana è in condizioni difficili sia sul fronte sicurezza che su quello della manutenzione. Ancora un nuovo episodio si aggiunge alla lunga sequenza di fatti che preoccupano chi lo vive da residente, da napoletano e pure i turisti.

Ieri sera gli agenti motociclisti della Polizia di Napoli, i "Nibbio", in forza all'Upg, Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel percorrere in via Partenope hanno notato due giovani a bordo di uno scooter privi di casco protettivo.

I poliziotti gli hanno intimato l’alt ma il conducente non si è fatto alcun problema: ha accelerato la marcia effettuando manovre pericolose per circolazione stradale fino a quando, in piazza Nazario Sauro, i due sono stati raggiunti e bloccati.

Niente da fare: entrambi non si sono arresi e hanno iniziato a dare in escandescenze insultando e minacciando i poliziotti, rifiutandosi durante le fasi dell’identificazione, di fornire le proprie generalità.

Sono stati ovviamente poi identificati: sono due napoletani di 18 e 15 anni successivamente denunciati per oltraggio, resistenza a Pubblico Ufficiale e rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale; inoltre, il conducente è stato denunciato per guida senza patente e multato per mancata presentazione dei documenti di circolazione, per velocità eccessiva e, insieme al passeggero, anche per guida senza casco protettivo.