“L’ultima notte” di Gelo, la nuova trap melodica arriva da Marano Il nuovo suono della trap melodica arriva da Marano di Napoli: “L’ultima notte” di Gelo.

A cura di Redazione Napoli

Un’ultima notte, poi mai più. “L’ultima notte” (prod. Poison Beatz) è il nuovo grido che arriva dalla provincia di Napoli, la trap melodica di Gelo, cantautore classe 2000 da Marano di Napoli. Il brano, disponibile su tutte le piattaforme digitali e su Youtube, è stato scritto dall’artista dopo la rottura di una relazione che faceva fatica a finire. “L’ultima notte è il secondo singolo del 2022 dopo “Ammor malat”.

Chi è Gelo

Classe 2000, Angelo Giaccio è nato e cresciuto a Marano di Napoli e ha iniziato a scrivere all’età di 14 anni, ma solo nel 2020 ha deciso di trasformare in musica la sua scrittura. È un’autodidatta. Dopo il secondo anno di scuola superiore, è stato costretto a lasciarla per iniziare a lavorare: “Ho imparato leggendo i libri e ogni sera affidavo ai diari i miei pensieri e le mie emozioni. In quelle pagine mettevo racconti delle mie giornate, i miei stati d’animo e storie ascoltate in giro. Ci ho messo tempo a creare un legame tra parole e musica perché quando ci provavo non mi piaceva quello che creavo. Oggi la musica è il mio rifugio. La vivo da quando mi sveglio e per tutto il giorno. Ho un piccolo studio in casa. Mi metto le cuffie e scrivo tanto”.

Il debutto e gli opening show per Geolier e Shiva

L’esordio di Gelo arriva nel 2020 con “I miss you”. Successivamente, l’artista esce fuori con “Ricordo”. Il terzo singolo è “Cicatrici” feat. ModerUp. Nel 2021 pubblica “Distanti” e “Passi”. Nello stesso anno entra nel roster di Cristian De Rosa (Imperial Management) e Daniele Signoriello (33 Music Management). Da quel momento, l’artista entra nel grande giro della scena rap campana aprendo i concerti di Geolier e Shiva, salendo sul palco di RTL 102.5 per il Pizza Village sul Lungomare di Napoli.