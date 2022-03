Litigi e coltellate, due minorenni feriti in poche ore a Napoli Un ragazzo pugnalato alla schiena. Lite con un automobilista mentre cercava di attraversare la strada in via Foria. Altro ragazzo accoltellato a Ponticelli.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Liti e accoltellamenti con vittime minori a Napoli, dove si registra ancora una giornata di sangue. Due giovanissimi pugnalati a Ponticelli e a via Foria. Purtroppo, secondo le prime ricostruzioni, alla base dei litigi ci sarebbero ancora una volta molto probabilmente futili motivi. Il ragazzo accoltellato in via Foria stava cercando di attraversare la strada, mentre passeggiava tranquillamente, quando sarebbe nato un litigio banale con un automobilista arrivato col veicolo ad alta velocità. Quando il giovane si è girato per andare via è stato pugnalato alla schiena.

A Ponticelli, invece, un ragazzo è arrivato al Pronto Soccorso di Villa Betania con ferite da coltello sul corpo. Il giovane, in questo caso, ha raccontato ai poliziotti di essere stato aggredito poco prima da due persone che lo avevano avvicinato a bordo di uno scooter, mentre lui si stava recando a casa della sua ragazza. I due l'avrebbero prima aggredito verbalmente, secondo il suo racconto, senza alcun motivo, e poi pugnalato.

A via Foria ragazzo pugnalato alla schiena

Nella stessa giornata di ieri, un altro episodio di violenza ai danni di un minore, non collegato al primo: il giovane, secondo la versione raccontata alle forze dell'ordine, stava cercando di attraversare la strada in via Foria mentre era con alcuni suoi parenti a passeggio, poco dopo l'ora di pranzo.

Quando è arrivata un'auto a forte velocità. Ne è nata una lite con il conducente delle vettura. Il giovane ha fatto per andare via, ma quando si è voltato è stato pugnalato alla schiena con un coltello. Non sarebbe però in pericolo di vita. Sulle due vicende sono in corso indagini delle forze dell'ordine per chiarire l'esatta dinamica dei fatti e individuare eventuali responsabilità.