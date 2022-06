Litiga con sconociuto che gli spacca una bottiglia di vetro in testa: 34 enne in ospedale a Ercolano La lite per futili motivi in piazza Pugliano. La vittima trasportata al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maresca. Indagano i carabinieri.

A cura di Pierluigi Frattasi

Litiga per futili motivi con uno sconosciuto che gli rompe una bottiglia di vetro in testa. È accaduto stanotte in piazza Pugliano a Ercolano, in provincia di Napoli. La vittima è un giovane di 34 anni, originario del posto, e già noto alle forze dell’ordine. L'uomo è rimasto ferito dopo essere stato colpito alla testa con una bottiglia di vetro. Non sono ancora chiari i motivi del litigio, che, secondo le prime ricostruzioni, sembra sia partito per futili motivi. Una volta partita la segnalazione, sul posto sono subito arrivati i carabinieri della tenenza di Ercolano. Il 34enne è stato subito soccorso e poi trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maresca di Ercolano per i controlli e le cure mediche del caso. Si trova ancora in ospedale in attesa della prognosi. Ma, da quanto si apprende, il ferito non sarebbe in pericolo di vita.

I carabinieri indagano sull'aggressione

Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica di quanto accaduto. Non è escluso che possano essere utilizzate anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza e di sicurezza presenti nella zona per ricostruire la dinamica di quanto accaduto e individuare ed identificare il responsabile dell'aggressione per assicurarlo alla giustizia. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Ercolano.

Nella stessa notte di oggi, una rissa tra giovani è scoppiata davanti ad un bar di Torre del Greco. Un ragazzo di 22 anni è stato colpito ripetutamente in faccia fino a spaccargli il naso e il viso. Il giovane ha riportato la frattura chiusa delle ossa nasali, alla parte sinistra, la frattura dello zigomo sinistro e un trauma cranico non commotivo. Ne avrà per 30 giorni di prognosi. Sul posto sono arrivati subito i carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco, ai quali era arrivata la segnalazione della lite scoppiata tra i giovani.