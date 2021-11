Lieto fine: adottato il pastore tedesco abbandonato in autostrada a Napoli Una storia brutta finisce bene: il pastore tedesco legato e abbandonato allo svincolo di Pomigliano-Villa Literno avrà presto una famiglia che si occuperà di lui.

A cura di Redazione Napoli

Ci sarà un lieto fine nella vicenda del pastore tedesco trovato in autostrada, legato ad un guard rail, visibilmente denutrito e assetato, dello svincolo di Pomigliano-Villa Literno. Il cane è stato infatti affidato e se tuto andrà bene sarà adottato: avrà una famiglia, qualcuno che si occuperà di lui e beneficerà della straordinaria compagnia di un amico a quattro zampe.

La storia di questo bell'esemplare di cane da pastore tedesco è triste: è stato individuato da una pattuglia della Polizia al km 745 Nord dell'autostrada A1 Milano-Napoli, nei pressi dello svincolo di Pomigliano-Villa Literno. Il pastore era terrorizzato e denutrito: solo quando gli agenti gli si sono avvicinati, il cane ha capito che erano lì per liberarlo, facendo loro mille feste. Era legato da diverso tempo, aveva necessità di cibo e acqua, oltre che di un posto caldo dove stare. Dai controlli, è emerso che non avesse un microchip, e dunque al momento è impossibile risalire al proprietario. Terminati gli accertamenti, il cane è stato anche visitato ed infine affidato all'associazione per la tutela degli animali.