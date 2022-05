L’elenco completo delle nuove scuole che saranno costruite in Campania coi soldi del PNRR In Campania saranno costruite 35 scuole nuove grazie ai fondi del PNRR: è la prima regione in Italia per numero di nuovi istituti. Costeranno 212 milioni di euro.

A cura di Pierluigi Frattasi

In Campania saranno costruite 35 scuole nuove grazie ai fondi del PNRR. Costeranno 212 milioni di euro circa. Si tratta della fetta più grande di nuovi istituti tra le regioni italiane nell’ambito del programma complessivo per l’ammodernamento delle scuole che prevede di realizzare 216 nuovi edifici di ultima generazione, innovativi e sostenibili, in tutt’Italia, con un finanziamento di 1,2 miliardi circa nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Oggi sono state pubblicate le graduatorie del Ministero dell’Istruzione, dove la Campania la fa da padrone, come detto, con ben 35 scuole finanziate. Al Mezzogiorno andrà il 42,4% dei fondi. La Campania è stata anche la regione che ha presentato più candidature: 95 sulle 543 arrivate.

In Campania le scuole più vecchie da rinnovare

Si tratta in gran parte di abbattimenti e ricostruzioni ex novo, sullo stesso posto dove si trovano i vecchi edifici scolastici. In un paio di casi le scuole saranno delocalizzate. Gli interventi sono stati selezionati in via automatica sulla base di criteri che riguardavano le caratteristiche dell'edificio pubblico preesistente che andrà sostituito (come, ad esempio, la vetustà della struttura, la sua classe energetica, l'indice di vulnerabilità sismica) e quelle dell'area in cui si trovava e che andrà a ospitare la nuova scuola (rischio idrogeologico, appartenenza ad aree interne, montane, isolane).

Le nuove scuole saranno concepite come spazi aperti e inclusivi, costruite in modo sostenibile e verranno edificate a partire dai principi contenuti nel documento “Progettare, costruire e abitare la scuola”, elaborato da un gruppo di lavoro, composto da grandi architetti, pedagogisti ed esperti della scuola, voluto e istituito dal Ministro Bianchi.

Quali sono i prossimi passi? Dopo la fase di individuazione delle aree di costruzione, si passerà adesso all’indizione del concorso di progettazione. Al termine del concorso, il Ministero dell’Istruzione procederà alla stipula della convenzione di concessione del finanziamento con gli enti beneficiari.

La mappa delle scuole nuove in Campania

In Campania, come detto, saranno realizzate 35 nuove scuole. La maggior parte sarà nella provincia di Caserta, alla quale va un totale di 82,3 milioni di euro, seguita da Salerno (47,3 milioni), Napoli (37,7 milioni), Avellino (28,8 milioni) e Benevento (16,5 milioni). Il Comune che avrà più soldi è quello di Castel Volturno, in provincia di Caserta, al quale vanno circa 29,6 milioni di euro, che è anche l’intervento più consistente in Italia.

Napoli

Città Metropolitana di Napoli 18 milioni

Napoli 4,2 milioni

Agerola 2,8 milioni

Casavatore 6,9 milioni

Marigliano 1,2 milioni

San Gennaro Vesuviano 2,9 milioni

Somma Vesuviana 1,7 milioni

Caserta

Provincia di Caserta 11,5 milioni

Castel Volturno 29,6 milioni

Capriati a Volturno 3,7 milioni

Gioia Sannitica 825mila euro

Formicola 1,7 milioni

Letino 1,2 milioni

Cervino 4,9 milioni

Sant’Arpino 6,2 milioni

Santa Maria a Vico 13,4 milioni

Villa di Briano 4,8 milioni

Mignano Mone Lungo 4,5 milioni

Salerno

Bellosguardo 836mila euro

Nocera Inferiore 2,1 milioni

Rutino 2,2 milioni

Cuccaro Vetere 1 milioni

Oliveto Citra 2,2 milioni

Pontecagnano Faiano 6,3 milioni

Olevano sul Tusciano 1,3 milioni

Vallo della Lucania 16 milioni

Battipaglia 7 milioni

Casal Velino 1,6 milioni

Provincia di Salerno 6,8 milioni

Avellino

Cervinara 3,3 milioni

Mercogliano 4 milioni

Melito Irpino 1,9 milioni

Provincia di Avellino 19,6 milioni

Benevento

San Giorgio del Sannio 1,3 milioni

Benevento 15,2 milioni

Il ministro Bianchi: “Scuole sono cuore delle comunità”

“Il progetto delle ‘nuove scuole’ – dichiara il Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi – è uno dei più innovativi del nostro PNRR Istruzione. Dopo la presentazione delle linee guida realizzate dal gruppo di lavoro composto da grandi architetti ed esperti di scuola, oggi concludiamo un’altra tappa del percorso con l’indicazione delle aree dove le scuole verranno costruite. Prossimo passo il concorso di progettazione per individuare i progetti, che si ispireranno alle linee guida. Abbiamo aumentato le risorse a disposizione del progetto a 1,189 miliardi dagli iniziali 800 milioni, e il numero delle scuole a 216. Vogliamo che le nuove scuole diventino un punto di riferimento per i territori che le ospiteranno, il cuore della comunità, sostenibili e accoglienti, in grado di offrire a studentesse e studenti ambienti e spazi inclusivi e innovativi. Nuovi edifici per una nuova idea di fare scuola”.