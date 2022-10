Le balene nel Golfo di Napoli: spettacolare avvistamento tra Capri e la Penisola Sorrentina Avvistate le balenottere comuni nelle acque del Golfo, al largo di Massa Lubrense. L’APM di Punta Campanella: “Qui anche capodogli e altri cetacei”

A cura di Pierluigi Frattasi

Meraviglia nel Golfo di Napoli questa mattina per l'avvistamento delle balenottere. I grossi cetacei sono stati fotografati e filmati anche ieri da alcune imbarcazioni da diporto. Avvistati nel tratto di mare tra la Penisola Sorrentina e l'isola di Capri. Le immagini sono poi state pubblicate anche dall'Area Marina Protetta Punta Campanella, che si occupa della tutela della fauna e della flora locali. Si tratta, secondo l'ente, di balenottere comuni. Il video è stato girato da Catello Polichetti.

APM Punta Campanella: "Spettacolare avvistamento"

Un fenomeno certamente non frequente, ma comunque non nuovo, e che ha stupito tante persone che hanno visto le balene nuotare tra le acque partenopee, ammirandone gli sbuffi. Qualche fortunato ne ha potuto ascoltare anche il canto. Per l'APM di Punta Campanella si tratta, ad ogni modo, di "un altro incredibile avvistamento di Balenottere comuni tra Punta Campanella e Capri, dopo quello spettacolare di ieri. Ricordiamo, in questi casi, di mantenere le giuste distanze e di non disturbare in alcun modo i cetacei. Nel tratto di mare tra Massa Lubrense, in penisola sorrentina, e l'isola azzurra, alcuni diportisti sia ieri che stamattina hanno filmato un piccolo gruppo di Balenottere comuni".

"La presenza delle Balenottere comuni, come dei capodogli e di altri cetacei, non è una novità per questa zona di mare che rientra infatti in una più ampia "Important Marine Mammal Area", area di importanza per mammiferi marini, così come riconosciuto dall'IUCN ( Unione Internazionale per la Conservazione della Natura) qualche anno fa". Per chi abbia avuto la fortuna di assistere all'evento, si tratta comunque di un ricordo indimenticabile.