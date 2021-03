Partono oggi i lavori all’acquedotto di Napoli che dureranno fino al 2 aprile, Venerdì Santo. Sono previsti disagi in 5 quartieri (Chiaiano, Piscinola, Marianella, Scampia, San Carlo all’Arena), e nei Comuni di Marano e Mugnano. Le condotte saranno aperte e chiuse per consentire le lavorazioni e l’acqua potrebbe essere torbida, ma l’Abc Napoli, l’azienda speciale dell’acqua pubblica del Comune, ha rassicurato in una nota che basterà farla scorrere dal rubinetto per qualche minuto per vederla tornare limpida e perfettamente bevibile o utilizzabile per altro.

I lavori interesseranno il sistema di distribuzione connesso al serbatoio di Chiaiano che dovrà effettuare una serie di manovre sulla rete idrica primaria, propedeutiche per l’esecuzione della nuova alimentazione ai comuni di Mugnano, Marano e Calvizzano. Per tale motivo a partire da oggi, lunedì 22 marzo 2021 e fino al 2 aprile 2021, "si potrebbero determinare, a seguito delle connesse manovre di apertura e chiusura delle condotte, fenomeni di trascinamento dei sali depositati nella rete idrica, con possibile momentanea torbidità dell’acqua trasportata. In tal caso sarà sufficiente far scorrere per qualche minuto l’acqua per riottenere le originarie condizioni di limpidezza".

Ecco le aree interessate: