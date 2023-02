L’ambulanza esce per un soccorso, i ladri entrano nella sede del 118: rubati farmaci e pc La sede del 118 di Airola, in provincia di Benevento, nel mirino dei ladri: due furti nella stessa notte. A Torre Annunziata ambulanza vandalizzata.

A cura di Pierluigi Frattasi

Svaligiata per due volte la sede del 118 di Airola, in provincia di Benevento, nella notte tra sabato e domenica scorsi. Nel primo caso, un esagitato ha portato via un portamedicine con dei farmaci e altro materiale. Nel secondo, un altro ladro ha approfittato dell'assenza dell'ambulanza che era uscita per un soccorso, ha spaccato una finestra e ha rubato il pc di un medico. Entrambi i furti sono stati denunciati all'autorità. Ma non finisce qui, 118 ancora sotto attacco anche a Torre Annunziata, in provincia di Napoli, dove un'ambulanza è stata vandalizzata nella notte. A denunciare i tre episodi è l'associazione Nessuno Tocchi Ipprocate, presieduta da Manuel Ruggiero.

La sede del 118 di Airola nel mirino dei ladri

A lanciare l'allarme è l'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, che da anni denuncia le violenze contro il personale medico e infermieristico:

Il 118 di Airola, provincia di Benevento, durante la notte e nelle prime ore di questa mattina, ha dovuto fare i conti con due furti veri e propri. Il primo è avvenuto durante la notte con il personale in sede. Un esagitato, ben noto alle forze dell’ordine, ha primo chiesto dei soldi. Poi si è impossessato di un porta medicine con all’interno diversi farmaci e di altro materiale.

Poco dopo, un altro furto:

Il secondo caso è avvenuto alle prime luci dell’alba. In questa circostanza, chi ha agito, ha atteso che l’ambulanza uscisse per una chiamata. A questo punto si è introdotto dal balcone, rompendo il vetro di una finestra, si è impossessato del computer di un medico e poi si è dileguato. Entrambi i furti sono stati denunciati ai carabinieri della stazione di Airola che sono già al lavoro per recuperare il materiale ed assicurare queste persone alla giustizia.“Non c’è pace tra gli ulivi” due giorni fa a Foggi il furto di una Ambulanza, ieri una postazione svaligiata, la voglia di lavorare inevitabilmente passerebbe a tutti!

Ma non finisce qui. Violenze contro il 118 anche nel Napoletano: