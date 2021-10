L’amarezza del commerciante napoletano: rubato l’iPhone in negozio a Chiaia, in pieno giorno L’amarezza del manager di un prestigioso negozio di Chiaia, salotto buono di Napoli: iPhone sul ripiano dell’esercizio commerciale tranquillamente rubato da un uomo che in pieno giorno, come se niente fosse, entra e lo sottrae, approfittando di un momento d’assenza del titolare dal banco. Il tutto ripreso dalla telecamera di videosorveglianza.

A cura di Redazione Napoli

C'è un misto di rassegnazione, amarezza e rabbia, nelle parole del general manager di un prestigioso negozio di Chiaia, specializzato in fotografia d'autore, nel commentare quanto accaduto qualche giorno fa, in quello che un tempo era il "salotto buono" e oggi è uno dei tanti quartieri, bellissimi, di Napoli, ma gravati di problemi enormi di vivibilità. Si tratta di un furto, avvenuto in pieno giorno, nel negozio e ripreso da filmati di videosorveglianza interna ovviamente oggetto di indagine.

L'uomo racconta così quanto accaduto, chiaramente intuibile dal breve filmato della telecamera interna all'esercizio commerciale di Chiaia.