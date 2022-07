Ladro al “Damiani” di Pozzuoli: ruba celle frigorifere. Arriva il titolare, aggredito dal criminale Complesso turistico Damiani, in zona Flegrea: il proprietario si accorge del furto e il ladro lo aggredisce.

A cura di Redazione Napoli

Immagine di repertorio

Una scena che sembra presa pari pari dal teatro dell'assurdo. Il titolare di un complesso turistico guarda nella sua struttura e vede un ladro che sta portando via qualcosa. Cosa? Parti di celle frigorifere. È accaduto davvero, a Pozzuoli, località via Montenuovo Licola Patria e il del complesso turistico è notissimo in zona flegrea: "Damiani". Il titolare della struttura ha notato un uomo, nemmeno tanto giovane, che stava caricando su un furgone alcune parti di celle frigorifere. L'intruso proveniva dalla sua struttura e quando gli ha urlato di fermarsi è riuscito a chiamare i carabinieri prima che fosse aggredito da quella stessa persona.

Già, perché il ladro anziché scappare ha pensato bene di scagliarsi addosso al derubato e picchiarlo. Fortunatamente il titolare dell'azienda aveva contattato preventivamente i carabinieri che erano erano proprio da quelle parti per un servizio ad hoc volto a contrastare di quel genere di reati predatori e quando sono intervenuti hanno bloccato il ladro. Si tratta di Luigi Rendente, 56enne del posto già noto alle forze dell’ordine, è in attesa di giudizio e risponderà dei reati di rapina impropria, lesioni personali e violazione di domicilio.