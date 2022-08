Lacrime e incredulità ai funerali di Chiara Mastrojanni, vittima di un incidente a 23 anni A San Paolo Belsito il sindaco Raffaele Barone proclama lutto cittadino. Il ricordo commosso del rettore dell’Università Suor Orsola Lucio D’Alessandro.

A cura di Pierluigi Frattasi

Lacrime, dolore, incredulità ai funerali di Chiara Mastrojanni, morta a 23 anni di un violento incidente stradale a Nola, venerdì scorso, 5 agosto 2022. La ragazza, originaria di San Paolo Belsito e studentessa dell'Università Suor Orsola Benincasa, era a bordo di una moto insieme ad un amico, quando è stata coinvolta nell'incidente. Anche l'altro giovane è rimasto ferito. Tanta commozione alla cerimonia funebre che si è svolta ieri, domenica 7 agosto 2022, nella Cattedrale di Nola, in piazza Duomo. Una grande folla si è stretta alla famiglia per dare l'ultimo saluto a Chiara. Tra i numerosissimi concittadini, anche molte amiche e le giovani colleghe universitarie, che non hanno saputo trattenere le lacrime.

Il saluto commosso del rettore D'Alessandro

L'incidente stradale è avvenuto all'altezza della rotonda in via Onorevole Francesco Napolitano, all'intersezione con via Nazionale delle Puglie. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per la 23enne non c'è stato niente da fare. L'uomo alla guida della moto ha invece riportato politraumi ed è ricoverato all'ospedale di Nola in condizioni giudicate non gravi.

Il Rettore dell'Università Suor Orsola Benincasa, Lucio d'Alessandro, ha voluto dedicare un ultimo saluto alla giovane, con un messaggio sul profilo Facebook dell'ateneo, esprimendo "sincero cordoglio per la tragica scomparsa della studentessa Chiara Mastroianni, dottoressa in scienze dell’educazione e attualmente laureanda magistrale in programmazione amministrazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali. Un abbraccio da noi tutti alla sua famiglia ed ai suoi colleghi di corso". Il sindaco di San Paolo Bel Sito, Raffaele Barone, ha proclamato una giornata di lutto cittadino. Il Comune irpino ha esposto le bandiere a mezz'asta e listate a lutto, mentre gli uffici sono rimasti chiusi per 3 ore e mezza, dalle 15,30 alle 19,00.