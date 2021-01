Il mese di dicembre che si è appena concluso è stato quello più nero per la pandemia in Campania: 1.143 morti per Covid, con una media di 36 al giorno. Si registra, però, anche il più alto numero di guariti: hanno sconfitto il coronavirus oltre 58mila persone, numero che rappresenta poco più della metà di tutti i guariti dall'inizio dell'emergenza. Ieri, 1 gennaio, i nuovi positivi erano stati 1.734 (di cui 1.531 asintomatici e 203 sintomatici) su 20.458 tamponi (con una percentuale di positività dell'8,48%, leggermente più alta rispetto al giorno precedente, quando era stata dell'8,18%). Ci sono stati, inoltre, 641 guariti (in totale 110.215) e 20 morti (di cui 3 nelle 48 ore precedenti e 17 nei giorni prima, in totale 2.864). Il numero dei contagiati dall'inizio della pandemia in Campania è salito a 191.407, con 2.055.822 tamponi analizzati.

Ricoverati in Campania, la situazione degli ospedali

In Campania, in base all'ultimo bollettino (i dati sono stati diffusi nel pomeriggio di ieri, 1 gennaio, e sono relativi alla mezzanotte del 31 dicembre) sono 1.359 (+34) le persone ricoverate in degenza ordinaria Covid, al fronte di una disponibilità di 3.160 posti letto tra offerta pubblica e privata. In Rianimazione ci sono 104 pazienti (-9), con una capienza totale, per tutte le patologie, di 656 posti. In isolamento domiciliare, regime disposto per gli asintomatici o i paucisintomatici, ci sono 76.865 persone (+1.048). Gli attualmente positivi, infine, sono 78.328 (+1.073).

Dicembre è il mese con più decessi Covid in Campania

In Campania nel mese di dicembre sono morte 1.143 persone (a novembre erano state 1.045, in media 34 al giorno). I positivi sono stati 34.975, con una media di 1.128 al giorno (a novembre erano stati 96.832, ovvero 3.228 al giorno in media). In aumento anche il numero dei guariti: in tutto il mese 58.383 (1.883 al giorno in media), mentre a novembre erano stati 40.086 (1.336 al giorno). I dati sono estrapolati dai bollettini dell'Unità di Crisi della Regione Campania e della Protezione Civile nazionale.