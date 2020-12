Si mantiene stabile il trend dei contagi da Coronavirus in Campania. Dopo il calo dei nuovi positivi e dei tamponi registrato durante i giorni della Vigilia e di Natale, legato anche alle festività e alla chiusura dei laboratori privati, nelle ultime ore i contagi sono tornati a crescere, salendo dai 310 positivi su 3.382 test del 27 dicembre, dato più basso del mese, ai 625 positivi di ieri su 6.849 tamponi, con un tasso di positività quotidiano che si aggira attorno al 10%: in pratica, ogni 10 tamponi analizzati in Campania, almeno 1 è positivo. Due giorni fa, invece, c'erano stati 433 nuovi contagi in Campania a fronte di appena 4.650 tamponi analizzati.

Intanto, è atteso per oggi l'arrivo della seconda tranche di 33mila dosi di vaccino Covid di tipo Pfizer, che saranno distribuite nei 27 centri vaccinalidella Campania e somministrate a partire da domani. Queste dosi sono destinate al personale medico e infermieristico. Si tratta del secondo step, dopo la giornata europea del Vaccine Day del 27 dicembre che ha visto vaccinati in Campania 720 cittadini, tra questi anche il governatore Vincenzo De Luca, unico politico in Italia, cosa che ha suscitato non poche polemiche. La terza consegna di dosi è prevista invece per l'11 gennaio. Per un totale di 136mila dosi. Il 31 dicembre ed il 1° gennaio si sottoporranno al vaccino da Covid medici, infermieri, OSS, e personale delle RSA. Vaccino che al momento non è obbligatorio neanche per il personale sanitario, ma in Campania è buona l'adesione: almeno il 90% degli aventi diritto ha dato il via libera. Il 12 gennaio, poi, il governatore ha annunciato le prove generali per la campagna di vaccinazione.

Continua a preoccupare però l'elevato numero di decessi che continua a registrarsi in Campania nel mese di dicembre. L'ultimo bollettino diramato dall'Unità di Crisi regionale parla di 46 morti, che porta il totale a 2.765 decessi da inizio pandemia: ma oltre duemila di questi sono avvenuti dal 1° novembre ad oggi, con una media superiore ai 35 decessi giornalieri. Crescono ancora i guariti: nelle ultime 24 sono stati 1.384, per un numero di 105.933 complessivo. In terapia intensiva restano 97 persone, mentre nei reparti Covid ordinari sono ricoverate 1.402 persone. In tutto, da inizio pandemia sono stati 187.189 i casi di Coronavirus in Campania, emersi da 2.004.376 tamponi analizzati.