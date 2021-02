La Campania è in zona arancione e attende di capire se questo livello di restrizioni Covid si protrarrà per la prossima settimana – come da ordinanza ministeriale – è se rischia altro. Tutte le metriche del sistema di monitoraggio dell'epidemia indicano una progressione, non esponenziale ma costante, dei contagi e una incidenza che non scende ma sotto il 7-8%. Questo stato di cose ha portato la Campania ad avere un Rt che ha superato l'1. Il prossimo monitoraggio dell'Istituto superiore di Sanità ci sarà venerdi 26 febbraio. E lì capiremo cosa dovremo attenderci.

Intanto ieri erano 1.436 (di cui 328 casi identificati da test antigenici rapidi) i casi di Nuovo Coronavirus registrati in Campania dal bollettino sull'andamento della pandemia diramato come sempre dall'Unità di Crisi della Protezione Civile regionale. Nelle ultime 24 ore, in Campania, sono stati registrati anche 38 morti (17 deceduti nelle ultime 48 ore, 21 deceduti in precedenza ma registrati ieri​, in totale 4.179), in aumento rispetto a ieri, quando erano stati 21. In aumento, per fortuna, anche il numero dei guariti, che sono 2.117 (in totale 181.042) e superano di gran lunga i nuovi casi. Complessivamente, dall'inizio della pandemia di Coronavirus, in Campania sono 255.754 (di cui 4.491 antigenici) le persone risultate positive, a fronte di 2.820.917 (di cui 87.322 antigenici) tamponi analizzati.

Diminuito rispetto a martedì 23, l'incidenza dei contagi, vale a dire il rapporto tra tamponi positivi su quelli analizzati, scesa nuovamente sotto il 10 percento (mentre ieri si era attestato sul 10,83%). In aumento, purtroppo, i ricoveri, sia nei reparti di terapia intensiva (132, +7 rispetto a ieri), sia in quelli di degenza ordinaria Covid (1.327, +8 rispetto a ieri). Quello dei posti letto è un elemento che preoccupa non poco; lo stress del sistema sanitario è alla base di ogni allarme in Campania vista la sua fragilità e la cronica mancanza strutture, solo parzialmente mitigata negli ultimi mesi, con operazioni emergenziali.