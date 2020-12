Oggi 22 dicembre, tre giorni a Natale, la situazione del Coronavirus in Campania è soprattutto di attesa sul futuro: cosa accadrà una volta chiusa la fase delle feste natalizie? Ci sarà una nuova ondata di contagi da Covid-19 a ridosso del periodo in cui verrà adottato il vaccino in Italia? Le terapie intensive degli ospedali torneranno sotto stress come in autunno? E soprattutto: riprenderà almeno una parvenza di normalità fra scuole e ritorno dallo smart working per molti lavoratori dipendenti e non?

Per ora sappiamo che la curva dei contagi va calando: ieri in Campania 691 nuovi casi di Coronavirus in Campania a fronte di 9.662 tamponi analizzati. Si tratta comunque di numeri molto bassi rispetto : questi i dati diffusi nel bollettino odierno dell'Unità di Crisi regionale sull'andamento della pandemia in Campania. Il trend si mantiene dunque stabile e in discesa, ma il numero dei morti resta comunque alto: sono 28 i decessi che si sono registrati in Campania nelle ultime ore (6 deceduti nelle ultime 48 ore e 22 deceduti in precedenza ma registrati ieri).

Tuttavia, c'è qualcosa che non può non preoccupare: ieri la Regione ha comunicato che nell’ambito di tali controlli all'aeroporto di Napoli-Capodichino sulle persone in arrivo, 7 passeggeri giunti nell'unico scalo della Campania partito da Londra, sono risultate positive al Coronavirus. Si stanno effettuando esami specifici per verificare se si tratta della nuova variante del virus isolata per la prima volta proprio nel Regno Unito e che secondo i primi studi sarebbe molto più virulenta (seppur non maggiormente pericolosa).