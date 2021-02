Sono 10.560 i nuovi casi di Coronavirus in Campania negli ultimi 7 giorni e si contano anche 118 decessi. Ieri, il tasso di positività, cioè il rapporto tra positivi e tamponi fatti, è salito al 10%, con 966 nuovi contagiati diagnosticati su 9.509 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore. Un caso su quattro, è stato rilevato, è della variante inglese del virus, considerata più aggressiva e letale dagli esperti. Numeri che preoccupano l'Unità di Crisi per l'emergenza Covid19 della Campania, che mantiene alto lo stato di allerta nella regione. Da ieri, intanto, è entrata nel vivo la campagna di vaccinazione per gli anziani over 80 a Napoli, con mille convocati al giorno al Vaccine Center della Mostra d'Oltremare per la somministrazione della dose. Entro questa settimana si prevede di attivare anche gli altri hub di Stazione Marittima, Fagianeria di Capodimonte e Museo Madre. Per la fine della settimana, invece, è previsto l'avvio della campagna vaccinale anche per i docenti e i non docenti della scuola.

Ieri, intanto, su 966 nuovi casi di Coronavirus in Campania su 9.509 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore nei laboratori regionali, 51 sono risultati positivi ai tamponi antigenici rapidi. Per quanto riguarda i positivi ai tamponi molecolari, 44 sono sintomatici e 871 risultano invece asintomatici. I nuovi decessi registrati sono 16, per un totale di 4.022 morti da inizio pandemia. I guariti totali sono invece 170.804 , con 888 nuovi casi nelle ultime 24 ore. La situazione negli ospedali della Campania vede 107 persone ricoverate in terapia intensiva, cui si aggiungono altre 1.281 persone nei reparti di degenza ordinaria. Da inizio pandemia, sono 243.882 (di cui 3.116 antigenici) i casi totali in Campania, con 2.679.393 (di cui 64.083 antigenici)​tamponi complessivi analizzati. Il Governatore Vincenzo De Luca, intanto, ha dichiarato di essere pronto a far sì che la Regione possa comprare in proprio i vaccini, senza rivolgersi al commissario nazionale. Ci sarebbe interesse della Campania anche per l'acquisizione del vaccino russo Sputnik.