Ieri in tutta Europa è stato il "Vaccine Day": sono state somministrate le prime duemila dosi di vaccino Covid-19, nei prossimi giorni verranno utilizzate tutte le 9.750 dosi della Pfizer arrivate in Italia. Tra i primi a ricevere il vaccino, le categorie considerate a rischio: soprattutto operatori sanitari e sociosanitari, ma anche residenti e personale delle Rsa e cittadini in età avanzata. Decisione che ha fatto molto discutere, quella del governatore Vincenzo De Luca: ha deciso di farsi somministrare il vaccino, comunicandolo con un post sui social in cui ha invitato tutti a farlo.

Ieri, per la prima volta dopo tre giorni, in Campania c'è stato un nuovo calo degli attualmente positivi (-488). I nuovi positivi sono stati 310 (di cui 7 sintomatici e 303 asintomatici), pochi rispetto ai valori registrati nei giorni precedenti, ma la percentuale è più alta, il 9,17%, dato che è molto basso anche il numero di tamponi effettuati: appena 3.382. Probabilmente l'esiguo numero di test è dovuto al fatto che diversi laboratori o strutture di analisi erano chiuse (il bollettino di ieri, 27 dicembre, riporta i dati relativi al 26 dicembre), così come era successo per il giorno precedente, quando i tamponi erano stati 6.446 (dati riferiti al giorno di Natale).

Nell'ultimo bollettino si registrano inoltre 790 guariti (in totale 103.370 dall'inizio dell'epidemia in Campania) e 8 deceduti (3 nelle 48 precedenti e 5 nei giorni prima, complessivamente i morti sono 2.686). In Campania gli attualmente positivi sono 80.075 (-488), di cui 1440 ricoverati in degenza ordinaria Covid (+9, con 3.160 posti letto disponibili tra offerta pubblica e privata), 95 in Terapia Intensiva (-3, con 656 posti letto di Rianimazione complessivi in regione) e 78.540 (-494) in isolamento fiduciario domiciliare. Complessivamente in Campania sono state contagiate 186.131 persone e sono stati effettuati 1.992.877 tamponi (numero che comprende anche quelli di verifica e di controllo ai già positivi, mentre le persone testate risultano essere in totale 1.332.853).

Oggi la Campania, come tutta Italia, diventa zona arancione in base alla classificazione del rischio Covid; resterà tale fino al 30 dicembre, per poi tornare ad essere "rossa" con l'ultimo dell'anno e col Capodanno e fino al 6 gennaio compreso (con unica eccezione il 4 gennaio, che sarà di nuovo giorno arancione).