La Campania non è più la regione italiana col maggior numero di attualmente positivi Covid, superata anche se di poco dalla Lombardia, ma resta quella con più persone in isolamento fiduciario domiciliare: sono quasi 100mila. Cala leggermente il numero degli ospedalizzati in degenza ordinaria (1.529, -18), mentre aumenta quello dei pazienti ricoverati in Terapia Intensiva (161, +11). Al fronte di 303.622 contagi totali registrati dall'inizio dell'epidemia, dagli ultimi dati disponibili si evince che complessivamente è guarito il 66,51% dei pazienti, mentre è deceduto l'1,54%.

Ieri i nuovi positivi erano stati 2.449, di cui 2.126 identificati con tampone molecolare (di questi, 1.508 asintomatici e 618 sintomatici) e 323 con test antigenico rapido; i tamponi analizzati erano stati 22.326 (di cui 3.727 antigenici), con una percentuale di positività quindi del 10,97%, in linea con quella registrata nei giorni precedenti. In Campania i casi dall'inizio dell'epidemia sono quindi complessivamente 303.622 (di cui 10.706 antigenici), mentre i tamponi analizzati sono 3.251.075 (di cui 163.013). I decessi erano stati 29, di cui 26 nelle precedenti 48 ore e 3 deceduti in precedenza ma registrati nel bollettino di ieri (in totale 4.684 morti dall'inizio dell'epidemia). I guariti erano stati 1.557 (in totale 201.943).

Coi dati diffusi ieri dal bollettino dell'Istituto Superiore di Sanità e dal ministero della Salute la Campania scende al secondo posto per numero di attualmente positivi (96.995), superata dalla Lombardia, che ieri ne contava 97.487; segue l'Emilia Romagna, con 66.568 casi ancora attivi. La regione resta però al primo posto per il numero di persone in isolamento domiciliare fiduciario: 95.305 persone, mentre in Lombardia ce ne sono 90.696 (in Emilia Romagna 62.883).