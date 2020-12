Comincia oggi in Campania la fase 2 della campagna vaccinale anti Covid-19, con la somministrazione al personale sanitario delle dosi del vaccino Pfizer arrivate ieri all'aeroporto di Capodichino. Nello scalo napoletano sono giunte 35mila dosi, destinate ai 27 punti vaccinali regionali e alla Puglia e alla Basilicata. Da quanto apprende Fanpage.it l'Asl Napoli 1 Centro ha deciso di iniziare la campagna vaccinale anche per il 118: si comincerà domani, venerdì 1 gennaio, con medici, infermieri e autisti, e si proseguirà nei prossimi giorni. Da oggi la Campania torna zona rossa per la classificazione del rischio Covid, come disposto dal governo: resterà tale fino al 6 gennaio, ad esclusione del 4 gennaio, quando invece per tutta Italia è stato fissato il colore arancione.

Ieri sono stati 930 i nuovi positivi in Campania (857 asintomatici e 73 sintomatici), su 11.985 tamponi (percentuale di positivi del 7,76%, più bassa rispetto ai tre giorni precedenti, quando era stata di poco superiore al 9%). Secondo i dati contenuti nel bollettino del 30 dicembre (e relativi alla mezzanotte precedente) dall'inizio dell'epidemia ci sono stati in regione 188.119 contagi, con 107.696 guariti (+1.763) e 2.812 morti (+47, di cui 9 deceduti nelle 48 ore precedenti e 38 nei giorni prima ma registrati ieri); complessivamente nelle strutture regionali sono stati esaminati 2.016.361 tamponi (percentuale di positività del 9,33%).

Attualmente le persone positive in Campania sono 77.611 (-880 rispetto al giorno precedente), delle quali 1.357 ricoverate in degenza ordinaria Covid (-45, con 3.160 posti disponibili tra offerta pubblica e privata), 102 in Terapia Intensiva (+5, con 656 posti totali di Rianimazione in Campania, per tutte le patologie) e 76.152 in isolamento fiduciario domiciliare (-840).