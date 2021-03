Resta alto il trend dei contagi in Campania. Dagli inizi di marzo i test hanno identificato 31.658 nuovi contagiati, con una percentuale di positivi che, ad eccezione del 2 marzo (9,93%) non è mai scesa al di sotto del 10,49%. In forte aumento anche la percentuale dei sintomatici: nel bollettino di ieri erano 693 su 2.550. Prosegue, intanto, la campagna vaccinale, anche col vaccino AstraZeneca, negli ultimi giorni al centro di forti polemiche (sebbene per i casi sospetti non siano emersi nessi col farmaco). Due giorni fa la Campania ha ritirato un secondo lotto (ABV6096), quello di cui faceva parte la dose con cui è stato vaccinato il collaboratore scolastico di Afragola deceduto pochi giorni dopo (sulla vicenda sono in corso accertamenti). Nei giorni precedenti era stato sequestrato in tutta Italia il lotto ABV2856.

Da ieri è attiva la piattaforma della Regione per la prenotazione del vaccino dedicata agli ultrasettantenni; un avvio zoppicante: nella giornata sono state circa 50mila le adesioni, ma si sono registrati molti problemi in fase di prenotazione, tra form bloccati, impossibilità di scaricare i file informativi e messaggi di conferma arrivati molte ore dopo.

Ieri i nuovi positivi Covid erano stati 2.940, dei quali 2.550 identificati con test molecolare (tra cui 1.857 asintomatici e 693 sintomatici) e 390 con test antigenico rapido. Nella giornata di venerdì (i dati, come sempre, si riferiscono alla situazione alla mezzanotte precedente) erano stati analizzati 27.263 tamponi (di cui 4.516 antigenici rapidi), con una percentuale di positivi del 10,78%, leggermente più bassa di quella del giorno prima (11,98%). Con l'ultima giornata di analisi la Campania supera i 300mila contagiati dall'inizio dell'epidemia: risultano infatti 301.173 casi (di cui 10.383 identificati con tampone antigenico), mentre i tamponi analizzati sono complessivamente 3.228.749 (di cui 159.286 antigenici)​.

Si aggrava ulteriormente il bilancio delle vittime: nell'ultimo bollettino erano indicati 23 decessi (20 nelle 48 ore precedenti e 3 in precedenza ma registrati venerdì), portando il complessivo a 4.655. Il numero dei guariti, con un +1.689, arriva a 200.386 persone che hanno superato il Covid. In base agli ultimi dati disponibili in Campania sono ricoverate 1.697 persone, delle quali 1.547 in degenza ordinaria Covid (+45) e 150 (+1) in Terapia Intensiva. In isolamento fiduciario domiciliare ci sono 94.435 persone (+1.182). La regione resta quella col più alto numero di attualmente positivi: sono 96.132 (+1.1228), seguono la Lombardia (94.493) e l'Emilia Romagna (64.487).