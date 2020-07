La Scuola Superiore Meridionale potrà essere autonoma come la Normale di Pisa o la Sant'Anna di Pisa. “A partire dalla fine del prossimo anno accademico 2020-'21 – spiega il Rettore della Federico II, Arturo De Vivo – la Scuola, in anticipo di un anno rispetto al previsto, potrà chiedere di essere valutata dall'Anvur (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca), per divenire autonoma”. La Scuola Superiore Meridionale, infatti, attualmente è all'interno dell'Università Federico II di Napoli, che funge da incubatore. Quando sarà autonoma, avrà un suo corpo docente, una sua amministrazione, pur mantenendo un forte legame con la Federico II, perché gli studenti che potranno iscriversi saranno quelli della Federico II.

Scuola Superiore Meridionale autonoma come la Normale di Pisa

La Scuola Superiore Meridionale (SSM), istituita nel 2018 a Napoli, è una Scuola di alta formazione e ricerca, la prima al Centro-Sud, che si inserisce nel più ampio sistema nazionale ed internazionale delle Scuole Superiori, tra le quali c'è la Normale di Pisa. Attualmente è all'interno dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Come avverrà il passaggio all'autonomia della Scuola Superiore Meridionale? “Come è avvenuto al momento dell'istituzione della SSM un anno fa – spiega il Rettore della Federico II, Arturo De Vivo – attraverso una valutazione dell'Anvur che ha valutato l'offerta didattica, la struttura e il funzionamento, anche in questo caso, per raggiungere l'autonomia, ci sarà ancora una seconda valutazione dell'Anvur, che, se positiva, avvierà la trasformazione in Scuola Superiore autonoma, con piena autonomia tecnica e amministrativa. La novità è che mentre finora questo secondo passaggio poteva avvenire a partire dal terzo anno. Adesso, invece, è stato anticipato alla fine del secondo anno accademico, che inizierà il 1 novembre prossimo. Ci saranno dei concorsi per formare il corpo docente necessario per la sostenibilità della scuola”.

Scuola Superiore Meridionale, aumentati dottorati e studenti

La SSM è in continua crescita. Già quest'anno ha allargato l'offerta dei dottorati, perché accanto a quelli di area umanistica, si sono aggiunti anche quelli di area scientifica: scienze di Base, tecnologie e scienze della vita. Un'offerta molto più varia di dottorati. “Quest'anno – prosegue il Rettore De Vivo – abbiamo altri 60 studenti ordinari che si iscriveranno e ci avviciniamo a regime ai 150 studenti ordinari. Anche il numero dei dottorati è destinato a crescere”.