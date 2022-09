“La carta è bloccata, inserisca i dati”: truffa ai clienti delle Poste in tutta Italia, 2 arresti nel Napoletano Un 30enne e un 19enne si spacciavano come operatori di Poste Italiane e segnalavano problemi inesistenti sui conti correnti di alcuni clienti per farsi fornire i dati di accesso.

A cura di Valerio Papadia

La loro base era una camera d'albergo a Varcaturo, frazione di Giugliano, nella provincia di Napoli, dalla quale facevano partire centinaia di telefonate truffa ai danni di altrettanti clienti di Poste Italiane: "Siamo operatori delle Poste, ci sono problemi sull'account del suo home banking e ci servono le credenziali per risolverlo" la frase tipo, nella speranza che il malcapitato di turno ci cascasse e fornisse i dati, così da dare ai truffatori libero accesso al proprio conto, che veniva poi svuotato. Gli autori del raggiro sono finite in manette: i carabinieri di Giugliano hanno arrestato Vincenzo Saggese, 30 anni e Franz Calcaro, 19 anni.

I militari dell'Arma sono arrivati ai due truffatori tramite una segnalazione anonima al 112: chi ha telefonato alle forze dell'ordine ha fornito informazioni così dettagliate da permettere ai carabinieri di raggiungere la camera d'albergo che i due utilizzavano come quartier generale. Quando i militari hanno fatto irruzione nella stanza, hanno trovato i due circondati da 8 smartphone, 4 pc portatili e 2 pos per i pagamenti: prima che potessero bloccare i telefoni, i carabinieri hanno richiamato gli ultimi numeri nel registro e hanno scoperto che gli interlocutori, ignari, erano stati raggirati dai due che si presentavano come operatori di Poste Italiane; ai malcapitati, i due comunicavano il blocco della carta e l'esigenza di comunicare i dati di accesso al sistema di home-banking per ripristinare il servizio. Per il 30enne e il 19enne sono così scattate le manette per concorso in truffa.