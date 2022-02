La cagnolina Margot bastonata fino quasi a morire a Napoli, salvata e adottata da una famiglia Picchiata a calci e bastonate fino a provocarle la morte dei cuccioli, la cagnetta è salvata da Asl e Oipa e oggi affidata a una famiglia che la accudirà.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto Oipa

Picchiata a calci e bastonate e quasi uccisa di botte, fino a provocarle la morte dei cuccioli che portava in grembo, la cagnolina Margot è stata salvata dall'Asl Veterinaria di Napoli e affidata alle cure dei volontari dell'Oipa. La cagnetta è riuscita a sopravvivere, nonostante l'asportazione della milza e di parte dell'intestino dopo le botte. Ma adesso per lei è arrivato il lieto fine: è stata adottata da una famiglia che si prenderà cura di lei e la renderà felice. A raccontare le vicende di Margot sono gli stessi volontari: “Grazie al caloroso sostegno degli Angeli blu dell’OIPA Napoli e Provincia e alle meravigliose persone che l’hanno adottata, oggi Margot vive felice e serena, circondata da tanto affetto e dalla compagnia dei suoi simili”.

L'Oipa, l'Organizzazione Internazionale Protezione Animali, si era occupata della cagnolina il 12 gennaio scorso: “La storia di Margot – scrivevano i volontari – è una delle storie più tristi che vi abbiamo raccontato fin ora. Ma gli Angeli blu dell’OIPA di Napoli sono andati a prenderla presso l’ASL veterinaria che, dopo averla soccorsa in strada, l’ha tenuta ricoverata per lungo tempo durante il quale Margot ha lottato duramente per sopravvivere a questo orrore”.

Oggi la bella notizia dell'adozione. Una cosa non scontata, purtroppo: “Quando si parla di animali, infatti – spiegano i volontari Oipa – le notizie di maltrattamenti e ingiustizie a loro inflitte sono talmente tante che molte persone si rifiutano di “guardare” o di interessarsi, perché hanno il timore di stare male. Per fortuna, il mondo non è abitato solo da individui indifferenti o malvagi, come quelli che hanno quasi ucciso di botte la dolcissima Margot, ma di tanti altri cuori generosi pronti a offrire il proprio aiuto”.