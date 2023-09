La banda del buco ruba incasso e sigarette nella tabaccheria di piazza Dante a Napoli Rubato incasso e sigarette: i ladri sono entrati nella centralissima tabaccheria attraverso un foro in una delle pareti.

A cura di Redazione Napoli

foto archivio

È opera della cosiddetta "banda del buco", il colpo segnalato in mattinata ai carabinieri della compagnia Napoli Centro sono intervenuti in una tabaccheria di piazza Dante al civico 78 per un furto.

Da una prima sommaria ricostruzione pare che ignoti, durante la notte, siano entrati nel locale con la tecnica del “buco”. Il danno è ancora da quantificare ma pare che i ladri abbiano rubato l’incasso della giornata di ieri e diversi pacchetti di sigarette. Sul posto anche il Nucleo investigativo del comando provinciale di Napoli per i rilievi del caso.

I ladri che vengono definiti "banda del buco", non sono sempre gli stessi: più correttamente occorrerebbe infatti dire "tecnica del buco", ovvero una modalità di intrusione nelle proprietà da razziare attraverso buchi praticati nelle pareti. Nei colpi più complessi i ladri entrano o escono attraverso condotti fognari e praticano fori nei pavimenti; quasi sempre però vengono traforate pareti perimetrali magari all'interno di palazzi o di case adiacenti, non fronte strada. Vengono utilizzati dei piccoli martelli pneumatici a batteria che fanno poco rumore.