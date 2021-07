Ischia, gira armato di nunchaku, arco, frecce e coltelli e si infuria quando lo fermano i poliziotti Un 57enne isolano è stato denunciato per porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere e rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale. I poliziotti lo hanno sorpreso nel comune di Serrara Fontana mentre se ne andava in giro armato di nunchaku, arco, frecce e due coltelli: il 57enne ha dato in escandescenze quando i poliziotti lo hanno fermato.

A cura di Redazione Napoli

Se ne andava in giro per l'isola di Ischia con un arsenale da guerra, anche molto insolito: nunchaku (i tradizionali bastoncini di legno asiatici collegati tra loro da una catena), arco, frecce e due coltelli. A Serrara Fontana, un uomo di 57 anni del posto è stato denunciato dalla Polizia di Stato per porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere e rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale.

Gli agenti del commissariato di Ischia, durante il servizio di controllo del territorio, sono stati allertati dalla Centrale Operativa, a cui era stata segnalata la presenza di un uomo armato in strada a Serrara Fontana. Giunti sul posto, i poliziotti hanno subito notato l'uomo armato di nunchaku, arco e frecce, oltre a un coltello con la lama lunga circa 13 centimetri che, alla loro vista, il 57enne ha tentato di nascondere.

Quando gli agenti si sono avvicinati, l'uomo si è rifiutato di fornire le proprie generalità e ha dato in escandescenze, ma è stato prontamente bloccato dai poliziotti. Durante le operazioni, occultato nella vegetazione poco distante, i poliziotti hanno rinvenuto anche un altro coltello con la lama lunga circa 31 centimetri: per il 57enne è scattata così la denuncia alla competente Autorità Giudiziaria.