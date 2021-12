Ippodromo di Agnano chiude, confermati i 77 licenziamenti: appello per salvare i lavoratori La società Ippodromi Partenopei che gestisce l’impianto del Comune di Napoli ieri ha aperto la procedura di licenziamento per “cessazione di attività”.

A cura di Pierluigi Frattasi

Chiude l'Ippodromo di Agnano, confermati i licenziamenti per i 77 dipendenti. Ippodromi Partenopei, la società che gestisce l'impianto sportivo del Comune di Napoli, ieri ha aperto la procedura di licenziamento per "cessazione di attività". Troppo pesanti i tagli all'ippica nella Finanziaria dello Stato per mantenere in piedi l'ippodromo, secondo l'azienda, ma sulla decisione avrebbe pesato anche la mancata proroga del Comune. Fallito al momento il tentativo di mediazione in Municipio, dove oggi in consiglio comunale è arrivato un ordine del giorno per salvare i posti di lavoro.

Confermati i licenziamenti

Nell'odg che ha come primo firmatario il consigliere comunale bassoliniano Toti Lange viene ripercorsa la vertenza dell'Ippodromo e della comunicazione di chiusura inviata ieri dall'azienda. “La Società, Ippodromi Partenopei è risultata aggiudicatrice della procedura di gara, mediante procedura aperta e con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che è stata indetta dal Comune di Napoli, con determinazione dirigenziale n. 4 del 27.3.2019, per l'affidamento in concessione per due anni dell'impianto sportivo denominato "Ippodromo di Agnano", al fine di consentire lo svolgimento delle corse di trotto e di galoppo secondo il calendario nazionale programmato dal MIPAAF, nonché per la gestione di alcuni servizi connessi all'attività sportiva. La gestione, come previsto da determinazione dirigenziale n. 2 del 31.12.2019, è decorsa il 1.1.2020 ed è destinata a cessare31.12.2021”.

“Nell'ambito delle motivazioni esposte – prosegue la nota – la Società non ravvisa misure idonee ad evitare la messa in mobilità del personale essendo stata costituita in passato per il solo scopo di partecipare alla procedura di gara indetta dal Comune di Napoli con determinazione dirigenziale n. 14 del 24.6.2013 per l'affidamento in gestione temporanea dell'impianto ippico di Agnano, di cui è risultata aggiudicatrice fino al 31..3.2016, salvo poi partecipare ad altra procedura di gara indetta dall’Ente con determinazione dirigenziale n. 54 del 4.12.2015, di cui è risultata aggiudicatrice fino al 31.12.2019”.

"Mancata proroga"