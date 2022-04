Insulta la moglie per avere i soldi poi le incendia i vestiti nel Napoletano L’aggressione in via Trivice D’Ossa, a Cimitile, in provincia di Napoli, poco prima di mezzanotte. Sul posto i carabinieri.

A cura di Pierluigi Frattasi

Prima insulta la moglie per avere dei soldi, poi le incendia i vestiti per ripicca, rischiando di mandare a fuoco tutto il palazzo. È accaduto la scorsa notte, attorno alle 23,30, in via Trivice D’Ossa, lunga strada nel comune di Cimitile, in provincia di Napoli. L'autore del gesto è un uomo di 54 anni, che è stato poi arrestato dai carabinieri. Il marito, secondo le prime ricostruzioni, non era la prima volta che terrorizzava la moglie con delle richieste di danaro. Nella serata di ieri, secondo i carabinieri, l'uomo era ubriaco. Avrebbe ad un certo punto alzato la voce, minacciando e insultando la moglie per avere dei soldi.

La donna è fuggita di casa disperata

La donna sarebbe stata anche presa a schiaffi in passato. All'ennesima angheria, avrebbe prima acconsentito, dando al marito il denaro richiesto. Poi, però, stremata dalle vessazioni, sarebbe fuggita di casa, trovando rifugio presso i carabinieri. Qui ha denunciato il tutto tra le lacrime. Intanto il 54enne rimasto nell'appartamento, fuori di sé, avrebbe cominciato a dare in escandescenze e a distruggere tutto quello che gli capitava a tiro: mobili, piatti, perfino i vestiti della moglie ai quali ha appiccato il fuoco, rischiando di mandare in fiamme tutto il palazzo. Nessuna camera viene risparmiata dalla sua furia. I militari dell'Arma si attivano subito dopo la denuncia. Arrivano sul posto e trovano l'uomo ancora nell'appartamento ormai in subbuglio. A questo punto, l'uomo viene arrestato per maltrattamenti, estorsione e danneggiamento a seguito di incendio. Il 54enne è stato poi trasferito in carcere, dove attualmente è in attesa di giudizio.