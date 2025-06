video suggerito

Incendio sulle colline di Casertavecchia, fumo e fiamme visibili a chilometri di distanza. Ancora canadair in azione Nella notte un vasto incendio è divampato sulle colline che circondano Casertavecchia; questa mattina i canadair sono ancora in azione per domare le fiamme, visibili anche a chilometri di distanza.

A cura di Valerio Papadia

Un incendio di grosse proporzioni è divampato, nella notte appena trascorsa, sulle colline che circondano Casertavecchia, il borgo medievale della città di Caserta: il rogo ha generato alte fiamme e una colonna di fumo nero, ben visibili anche a chilometri di distanza, come ad esempio dal centro della città. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Caserta, che si sono adoperati per domare l'incendio, che tuttavia è ancora in corso proprio a causa delle sue vaste proporzioni; questa mattina, infatti, si sono alzati in volo i canadair, che con i loro lanci d'acqua stanno cercando di estinguere le fiamme una volta per tutte.

Una volta spento l'incendio, si dovrà accertarne le cause; non si esclude, purtroppo, vista anche l'assenza di sole quando il rogo è divampato, che la natura possa essere dolosa, come spesso accade per gli incendi che devastano in lungo e in largo la Campania ogni estate.

Incendio nel Casertano a ridosso della spiaggia: paura a Baia Domizia

Anche la provincia di Caserta, negli ultimi giorni, è stata interessata da alcuni roghi. Nel pomeriggio di sabato 28 giugno, un grosso incendio è divampato a Baia Domizia, tra Cellole e Sessa Aurunca: le fiamme si sono generate a pochi metri dalla spiaggia, minacciando anche i bagnanti che, presi dal panico, si sono dati alla fuga, abbandonando gli stabilimenti balneari della zona.