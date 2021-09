Incendio sull’asse mediano, Napoli Nord invasa da fumo nero e acre nella notte Ancora roghi e miasmi nauseabondi nella Terra dei Fuochi. Un vasto incendio è scoppiato ieri sera all’uscita dell’Asse Mediano di Afragola e Cardito. In fiamme una discarica abusiva. A denunciarlo i comitati ambientalisti della zona. Dal rogo si è levata un’alta colonna di fumo nero che ha reso l’aria acre e irrespirabile e i cui effetti si sono sentiti fino ai quartieri dell’area nord di Napoli.

A cura di Pierluigi Frattasi

(Foto Fb Terra Nostrum Trentola Ducenta, di Massimiliano Costantino Esposito)

La Terra dei Fuochi brucia ancora con roghi e miasmi nauseabondi. Un vasto incendio è scoppiato ieri sera all'uscita dell'Asse Mediano di Afragola e Cardito. In fiamme una discarica abusiva. A denunciarlo i comitati ambientalisti della zona. Dal rogo si è levata un'alta colonna di fumo nero che ha reso l'aria acre e irrespirabile e i cui effetti si sono sentiti fino ai quartieri dell'area nord di Napoli, come Secondigliano e Miano, dove gli abitanti sono stati costretti a rimanere barricati in casa con le finestre chiuse.

“In Terra dei fuochi – denuncia la pagina Facebook Terra Nostrum Trentola Ducenta –una discarica occultata sotto le sterpaglie è andata a fuoco poco fa uscita Asse Mediano. A bruciare materiali pericolosi e speciali come amianto, carcasse di frigoriferi e lavatrici, plastiche di vario genere e altro. Tutta la zona sotto una coltre di fumo tossico e acre, aria irrespirabile. Scene di ordinaria follia di un territorio in guerra. Sono le meravigliose serate tossiche a base di diossina e aria appestata della Terra dei fuochi”. Mentre a Trentola “alle ore 21,50 in zona piazza Pertini, una coltre di fumo con aria irrespirabile. Una puzza acre di plastica e gomma bruciata da vomito”.

Lo scorso agosto un vasto incendio sulla Perimetrale di Melito, che porta all'asse mediano, portò alla chiusura per oltre un mese della strada, a causa delle verifiche tecniche sui danni subiti dai piloni. Solo a settembre poi gli accessi alla Perimetrale sono stati riaperti, poco prima dell'inizio dell'anno scolastico 2020-21. In quel caso l'incendio aveva riguardato una discarica abusiva di rifiuti nei pressi dell'ex campo rom.