In volo da Napoli a Genova con un aereo militare per salvare la vita di un neonato Da Napoli a Genova con a bordo un bimbo di appena 31 giorni di vita, in gravi condizioni di salute. Il trasporto è stato condotto dall’Aereonautica Militare italiana.

A cura di Redazione Napoli

Da Napoli a Genova in volo con un Falcon 900 dell'Aeronautica Militare per un neonato di soli 31 giorni, in imminente pericolo di vita. Si chiama burocraticamente «trasporto per soccorso di ammalati e traumatizzati gravi in imminente pericolo di vita» ed è un servizio fornito dall'Aeronautica Militare Italiana: consiste nel trasporto d'urgenza in aereo nei casi in cui devono essere eseguiti interventi sanitari entro limiti di tempo determinati ed improrogabili o di trasporto di plasma e medicinali salvavita in particolari situazioni. È quanto avvenuto ieri, su richiesta della Prefettura di Napoli: il volo stato immediatamente disposto e coordinato dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell'Aeronautica Militare. Si è trattato di più fasi: partire da Roma, andare a Genova per recuperare medici e strumentazioni, di nuovo decollare verso Napoli e poi da lì ripartire verso il capoluogo ligure.

Questi i fatti: il Falcon 900 del 31 Stormo, decollato dall'aeroporto militare di Ciampino ieri in tarda mattinata, è atterrato all'aeroporto di Genova dove è stata imbarcata un'equipe medica dell'ospedale pediatrico "G. Gaslini" e l'attrezzatura sanitaria necessaria all'ECMO (Extra Corporeal Membrane Oxygenation) – procedura di cui necessitava il piccolo paziente per il trasporto.

Dallo scalo ligure il velivolo è partito poco dopo le 14 alla volta dell'aeroporto di Napoli-Capodichino dove ha imbarcato il piccolo paziente proveniente dall'azienda ospedaliera Santobono Pausilipon di Napoli. Decollato dallo scalo campano l'aereo militare è giunto, intorno alle 18.40, all'aeroporto di Genova dove il neonato è stato trasferito in ambulanza presso l'Ospedale pediatrico "G. Gaslini". Il velivolo militare, rientrato all'aeroporto di Ciampino, ha ripreso il servizio di prontezza operativa.