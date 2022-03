In scooter armati di una mazza da baseball di metallo scatenano il terrore al centro di Napoli Due ragazzi sorpresi sullo scooter armati con una mazza da baseball di metallo, denunciato 23enne dai carabinieri.

A cura di Pierluigi Frattasi

Sullo scooter armati di una mazza da baseball di metallo, mentre scorrazzano nella zona dei Tribunali, in pieno centro storico a Napoli. I due centauri sono stati beccati ieri sera dai carabinieri, impegnati in un servizio di controllo del territorio. I militari dell'Arma della compagnia Centro li hanno sorpresi mentre si trovavano all'altezza di via san Biagio dei librai. I carabinieri li hanno fermati e hanno sequestrato loro la mazza, che agli accertamenti è risultata una mazza da baseball bordeaux, lucida, di alluminio. Uno strumento che poteva trasformarsi in una vera e propria arma, se usata in maniera sbagliata. Uno dei due ragazzi, un 23 enne di Poggioreale, la teneva in grembo, mentre il compagno coetaneo guidava lo scooter. Il giovane è stato denunciato per porto abusivo di arma. Mentre il conducente è stato denunciato per guida senza patente, che non aveva mai conseguito.

I carabinieri hanno condotto anche altri accertamenti, nell'ambito dei controlli contro la malamovida. Denunciato anche un senegalese di 33 anni per furto aggravato. In piazza Bellini ha sfilato dalle tasche il telefono ad una donna. Questa se n'è accorta e insieme ad alcuni passanti l'ha inseguito recuperando anche il telefono. Ha poi chiamato il 112 e fornito una descrizione del ladro. I carabinieri intervenuti non ci hanno messo molto e tra la folla della piazza lo hanno individuato, identificato e denunciato. Durante il servizio, votato al controllo delle aree più affollate della movida del centro città , sono state identificate 111 persone e ispezionati 40 veicoli. Numerose le sanzioni al codice della strada.