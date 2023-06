In quattro svuotano la cassaforte delle Poste, rubati 40mila euro in pochi minuti a Ercolano Rapina a ufficio postale, bottino da 40mila euro . Il colpo ad Ercolano (Napoli), banda di quattro persone in azione.

A cura di Redazione Napoli

Una rapina compiuta ad apertura uffici, in poco tempo e portando via quarantamila euro custoditi nel caveu. Accade nel centro di Ercolano, popoloso comune alle falde del Vesuvio, provincia di Napoli.

La rapina è stata compiuta oggi sabato 24 giugno intorno alle 9, svuotando le casse dell'ufficio di Poste Italiane in via Benedetto Cozzolino, centralissima strada del comune vesuviano. In quattro persone avrebbero minacciato il personale presente nell'ufficio portando via circa 40mila euro custodite nella cassaforte all'interno del locale blindato. Sul posto agenti del Commissariato di Portici-Ercolano.