È sul punto di concludersi l'ondata di freddo che ha investito la Campania nei giorni scorsi, portando a nevicate in diverse città e anche a bassa quota: Buran, il vento di aria proveniente dalla Siberia, sta per spostarsi portando via anche il gelo per lasciare spazio a temperature più miti. L'aumento è dovuto al vasto campo di alta pressione che andrà espandendosi su gran parte dell'Italia. A Napoli la colonnina, che in giornata salirà di poco al di sopra dei 10 gradi, tornerà a scendere nella notte fino a 7 gradi, per poi risalire domani, mercoledì, per quando sono previste temperature fino a 13 gradi.

L'aumento di temperature, già iniziato ma che sarà più netto a partire da domani, verrà mantenuto anche nei prossimi giorni: da mercoledì infatti, e per tutta la settimana, secondo le previsioni le temperature arriveranno fino ai 15/16 gradi durante la giornata , per scendere intorno ai 10 nelle ore notturne e di mattina presto. Basse le percentuali di possibilità di precipitazioni (intorno al 10%) e senza rovesci o temporali come quelli che nei giorni scorsi hanno causato decine di interventi dei Vigili del Fuoco e disagi in tutta la regione. Per i prossimi giorni si prospetta cielo sereno e poco nuvoloso in tutto il Sud, con nubi sparse mercoledì 17.

Nella giornata del 18 febbraio qualche debole pioggia potrà interessare la Liguria e il Basso Piemonte, mentre al Sud il cielo resterà sereno o poco nuvoloso. Tra mercoledì e venerdì 19, come riporta IlMeteo.it, ci sarà una rimonta anticiclonica su tutta Italia. Il clima resterà sempre piuttosto mite per il periodo, primaverile al Sud e sul versante adriatico del Centro ma meno gradevole al Nord e sul settore centrale del tirrenico; previsto il ritorno di banchi di nebbia su molti tratti della Val Padana, dove le temperature resteranno più basse rispetto al resto del Paese a causa del minor irraggiamento solare.