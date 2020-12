“Non ci sono parole sufficienti per descrivere un 2020 così orribile. Ma la speranza del vaccino fa intravedere la luce fuori dal tunnel per il 2021. Auguro dal profondo del mio cuore a tutta la città e a tutto il mondo un 2021 migliore di salute, prosperità, sviluppo, armonia e fratellanza. Che Napoli possa tornare con quella forza che abbiamo conosciuto prima della pandemia”. È l'augurio del sindaco Luigi De Magistris a tutti i napoletani al termine di un lungo anno segnato dal dolore e dalla sofferenza per la pandemia del Coronavirus. Lutti, danni ed enormi sacrifici che sarà impossibile dimenticare, mentre si dovrà affrontare la ripartenza dopo la crisi economica legata al Covid19.

Gli auguri del sindaco: “Troviamo la forza per rinascere”

“Al nostro interno – ha spiegato De Magistris nel suo messaggio di fine anno – dobbiamo trovare la forza per resistere e per rinascere e che Napoli possa tornare con quella forza che abbiamo conosciuto prima della pandemia”. Tra gli ultimi colpi di coda dell'anno, anche la violenta mareggiata che il 28 dicembre scorso ha colpito Napoli – l'ultima di tale potenza risale al 1987 – che ha provocato enormi danni sul Lungomare, per i quali il sindaco De Magistris ha chiesto la dichiarazione dello stato di emergenza al Governo Conte. “Sono mesi difficili per tutto il mondo – conclude l'ex pm – Anche l'atmosfera di questi giorni della nostra città è piena di amarezza, malinconia, assenza della gioia, allegria e profumo di vita che caratterizza il Natale napoletano. Che si possa costruire un 2021 con minori diseguaglianze, più abbracci e più sorrisi e più salute. Deve essere l'impegno di tutti”.