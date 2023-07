Il medico non lo ricovera, lui lo prende a pugni. La vittima è il fratello del professore ucciso a Melito Il medico aggredito al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore. Denunciato un 42enne.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Il medico non lo fa ricoverare, il paziente allora lo picchia con un pugno alla tempia e poi lo minaccia. L'episodio è accaduto ieri sera presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore. La vittima è Giovanni Toscano, medico di 67 anni, fratello del professor Marcello Toscano, ucciso a coltellate da un collaboratore scolastico in una scuola di Melito, in provincia di Napoli, lo scorso settembre.

La Polizia denuncia un 42enne

Ieri sera, nel nosocomio del comune napoletano sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Frattamaggiore, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa, sono intervenuti presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale San Giovanni di Dio dopo aver ricevuto la segnalazione per un’aggressione ai danni di un medico. I poliziotti, giunti sul posto, hanno accertato che, poco prima, un uomo aveva aggredito un medico con un pugno per futili motivi. Gli operatori, quindi, hanno identificato l’aggressore. Si tratta di un 42enne di Casoria, con precedenti di polizia. A quel punto per l'aggressore è scattata la denuncia per lesioni personali.

Caiazza (Fimmg): "Ora pene esemplari"

Sulla vicenda è intervenuto Salvatore Caiazza, medico di famiglia, sindacalista della Fimmg Asl Napoli 2 Nord, da anni impegnato contro le violenza ai medici e lui stesso recentemente aggredito nel suo studio. Caiazza ha scritto un post su Facebook dove ricostruisce quanto sarebbe accaduto al dottor Toscano aggredito: “Mi ha minacciato – avrebbe raccontato il medico aggredito – mi ha detto che mi avrebbe colpito con una sedia se non l'avessi ricoverato, e quando gli ho detto che i posti letto servivano a chi non stava veramente bene mi ha colpito con un pugno alla tempia. Credo stesse solo cercando un posto dove passare la notte".

Caiazza, poi, conclude: