Il Lungomare di Napoli inquinato da liquami e rifiuti: macchia marrone gigante al Molosiglio Il Lungomare nella zona del Molosiglio ancora invaso dai liquami. L’enorme chiazza marrone tra via Nazario Sauro e via Cesario Console.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto Fanpage.it

Liquami e rifiuti tornano ad inquinare il Lungomare di Napoli. Una enorme macchia marrone è comparsa questa mattina al largo dei giardini del Molosiglio, trascinata probabilmente dalle correnti legate al maltempo. Ancora una volta l'immagine del mare in uno dei luoghi più suggestivi e amati dai turisti della città, a ridosso del Castel dell'Ovo, torna ad essere sporcata. Era già accaduto il 9 settembre scorso, quando in città erano esplose le fogne a causa di una improvvisa bomba d'acqua. In pochi minuti il litorale partenopeo, in quella occasione, è stato invaso da chiazze scure e inondato dai cattivi odori, a pochi passi dalla zona dei ristoranti, costringendo molti turisti alla fuga.

Un problema, purtroppo, che si ripete spesso. Nel sottosuolo, nei pressi della zona della Colonna Spezzata, sorge, infatti, uno degli impianti di sollevamento delle fognature di Napoli. Quando cade troppa pioggia e tutta in una manciata di minuti, il sistema di collettamento delle acque meteoriche va in affanno e i liquami si riversano a mare. Un fenomeno che viene costantemente monitorato dai tecnici degli uffici comunali, anche se al momento non si è ancora trovata una soluzione definitiva.

Il progetto di riqualificazione del Lungomare di via Partenope prevedeva anche uno studio per la migliore organizzazione della rete fognaria. Negli scorsi giorni anche l'Arpac si è interessata alla situazione, ma dai rilievi condotti non sono emerse anomalie e il fenomeno delle macchie marroni è stato fatto risalire alle correnti legate al maltempo. Problemi analoghi si verificano anche a Posillipo e a Bagnoli, sul lungomare dell'area occidentale.