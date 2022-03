Il consigliere di Pavia che insulta i napoletani e poi si scusa. Ma è la seconda volta Dopo un post molto infelice su Instagram, il consigliere leghista di Pavia si è scusato con i napoletani. Ma non è la prima volta che si lascia andare ad offese contro la città.

A cura di Redazione Napoli

In un sondaggio nelle proprie storie su Instagram, ha chiesto: "Se una potenza straniera invadesse l'Italia, a quale città sareste disposti a rinunciare? E perché proprio Napoli?". È il post, a dir poco offensivo e fuori luogo, vista la guerra in Ucraina e la devastazione che sta portando con sé, del consigliere comunale leghista di Pavia Niccolò Franceschini, che nelle ultime ore ha suscitato non poche reazioni sul web, la maggior parte delle quali di indignazione, e non soltanto, come ci si potrebbe aspettare, da parte dei napoletani.

Le scuse di Franceschini

Oggi, circa 24 ore dopo il suo post infelice, il consigliere Franceschini è tornato parzialmente sui suoi passi, scusandosi con i napoletani nel corso di una intervista a Radio Kiss Kiss. "Non ho parlato di violenza. Mi scuso con le persone che si sono sentite offese da questo post, ma non mi vergogno assolutamente. Sono stato a Napoli 6-7 mesi fa, sono stato molto bene: non mi vergogno perché non odio niente e nessuno, era un post ironico" ha dichiarato il consigliere comunale.

Non è la prima volta che il consigliere offende i napoletani

Si potrebbe dire, però, che Franceschini sia recidivo: un altro suo post sui social sollevò molte critiche nel marzo del 2020, all'inizio dell'emergenza legata al Covid-19, quando proprio la Lombardia si trovava a fronteggiare tanti contagi quotidianamente. “Noi Lombardi veniamo schifati da gente che vive periodicamente in mezzo all'immondizia (napoletani et similia)" aveva scritto il consigliere all'inizio del suo post. Durante un'apparizione in tv, Franceschini aveva poi tentato di giustificarsi: A me sembra di non aver detto niente di così assurdo".