I ladri rubano in 3 minuti l’auto parcheggiata in strada a Casalnuovo: “Tre anni per pagarla” In una manciata di secondi i ladri riescono ad aprire la portiera senza che scatti l’allarme, a mettere in moto e a fuggire via, senza che nessuno se ne accorga.

A cura di Pierluigi Frattasi

Due ladri si avvicinano di notte ad un'auto parcheggiata in strada a Casalnuovo di Napoli. In una manciata di secondi riescono ad aprire la portiera senza che scatti l'allarme, a mettere in moto il veicolo, pur non avendo le chiavi, e a fuggire via, senza che nessuno se ne accorga. Il tutto nel giro di circa 3 minuti. La scena ripresa da una telecamera di videosorveglianza in zona. Il video è stato pubblicato dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli (Europa Verde), che ha raccolto la segnalazione di un cittadino. Il furto sarebbe avvenuto mercoledì 23 febbraio scorso, attorno alle ore 5 del mattino. Il proprietario dell'auto: "Ci avevo messo tre anni per pagarla, portata via in 3 minuti".

"Tre anni per pagarla, 3 minuti per rubarla"

“In meno di 5 minuti – spiega il cittadino che ha segnalato il video – i delinquenti portano via la mia auto parcheggiata sotto la mia abitazione a Casalnuovo di Napoli. Ci sono voluti tre anni per pagare l’auto, tre anni di estremi sacrifici andando a lavorare 7 su 7 e poi in tre minuti te la vedi portare via”. Solo qualche giorno prima, il 21 febbraio, a Secondigliano, quartiere nord di Napoli, i ladri avevano impiegato un minuto e mezzo per rubare un'auto di grossa cilindrata in sosta in un viale privato e scappare dal cancello d'ingresso automatico. Anche in quel caso il tutto è stato ripreso da una telecamere di videosorveglianza all'interno del parco, con il proprietario che ha poi inviato il video al consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, che lo ha poi diffuso sui social. I due ladri in quel caso non hanno avuto problemi ad aprire il cancello automatico e scappare a bordo della vettura appena rubata.