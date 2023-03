I ladri gli abbattono le pareti per svaligiare la casa: la scoperta al rientro di sera Raffica di furti in casa a Quarto, in provincia di Napoli. Borrelli (AVS): “I ladri agiscono sempre alla stessa ora, case svaligiate strada per strada”

I ladri gli abbattono le pareti di casa per svaligiarla. L'amara scoperta al rientro nell'abitazione la sera. È accaduto a Quarto, in provincia di Napoli. A denunciarlo il parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra): “Secondo quanto ci riferiscono i residenti di Quarto – racconta il deputato – da circa due mesi, si susseguono con cadenza quotidiana i furti negli appartamenti”.

I furti sempre alla stessa ora

Secondo Borrelli, i ladri seguirebbero una metodologia precisa che finora sarebbe andata sempre a buon fine. I furti avverrebbero sempre nella stessa fascia oraria, nel tardo pomeriggio, approfittando del fatto che le abitazioni siano vuote, perché le famiglie sono fuori per lavoro o per altre attività. Una raffica di furti che andrebbe avanti da parecchio tempo, con i colpi messi a segno strada per strada.

Per Borrelli, quindi, si tratterebbe di:

“Una vera azione criminale – scrive il parlamentare ambientalista – che i delinquenti dalle ore 16:00 alle 20:00 metterebbero in pratica indisturbati strada per strada. In un video inviatoci da un cittadino del posto si nota qualcosa di incredibile. L’uomo al suo rientro si è ritrovato la casa completamente sventrata, sembra esserci stata una scossa di terremoto”.

