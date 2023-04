I carabinieri si nascondono tra i fedeli della chiesa per stanare gli spacciatori e arrestano coppia I carabinieri di Caivano si sono nascosti tra i fedeli della chiesa per sorprendere una coppia di spacciatori che da tempo riusciva ad eludere i controlli. I due sono stati arrestati.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

I carabinieri si nascondono tra i fedeli della chiesa per stanare una coppia di spacciatori che da tempo riusciva ad eludere i controlli. È accaduto a Caivano, in provincia di Napoli. Da tempo i militari dell'Arma avevano nel mirino l'abitazione della coppia, composta da un 39enne e da una 28enne, dove si riteneva potessero avvenire traffici illeciti. L’uomo era già sottoposto agli arresti domiciliari ma, nonostante la misura cautelare, l’abitazione in via Cairoli, secondo gli investigatori, era diventata una piazza di spaccio. Ma i due riuscivano sempre a sfuggire ai controlli, grazie, probabilmente, al "monitoraggio" attento del territorio. Da qui, l'idea di utilizzare uno stratagemma.

Lo stratagemma per sorprendere i pusher

Serviva un’idea per poter cogliere di sorpresa la coppia sempre molto attenta nel controllare le persone che si avvicinavano. I carabinieri della locale compagnia, così, ieri sera, hanno deciso di assistere alla messa che si stava celebrando nella chiesa della SS. Annunziata e all'uscita dalla parrocchia si sono mischiati alla folla di fedeli. Aiutati anche dalla pioggia battente, probabilmente, con cappelli e ombrelli, i militari dell'Arma sono così riusciti a raggiungere l'abitazione dei due presunti spacciatori, senza dare nell'occhio.

La coppia è stata arrestata

I carabinieri hanno fatto irruzione nell'appartamento, procedendo a perquisire la casa. Per la coppia, a questo punto, non c’è stato scampo. All'interno dell'abitazione sono stati rinvenuti e sequestrati 80 grammi di cocaina e 14 grammi di crack. Sequestrato anche diverso materiale per il confezionamento della droga insieme ad altri 43 grammi di hashish, 31 grammi di marijuana e la somma ritenuta provento del reato di 643 euro. Per la coppia sono scattati gli arresti per detenzione di droga a fini di spaccio. Ora sono in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.